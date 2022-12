Litigano in autostrada e si sorpassano fino a schiantarsi: 3 feriti

Corsa clandestina sulle strade svizzere.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 13 dicembre 2022, sull’autostrada argoviese in direzione di Zurigo, due giovani hanno iniziato a litigare mentre erano alla guida e, sorpassandosi l’un l’altro, si sono schiantati. Il bilancio dell’incidente è di tre feriti. Ai due ragazzi alla guida dei veicoli che hanno causato l’incidente è stata confiscata la patente.

La dinamica dell’incidente

È avvenuto nel tratto autostradale tra Aarau e Zurigo. I due giovani di 23 e 21 anni erano alla guida rispettivamente di una Volkswagen Polo e di un’Audi A6, quando per ragioni al momento ignote hanno iniziato ad aizzarsi a vicenda, ostacolandosi e sorpassandosi in modo azzardato e accendendo i bilux a ripetizione.

L’impatto tra i due veicoli si è verificato nel momento in cui la Polo ha sorpassato l’altra auto, frenandole poi bruscamente davanti. Coinvolto nello scontro anche un terzo veicolo, una BMW che sopraggiungeva e che non è riuscita a evitare l’auto che ha rallentato improvvisamente, quasi fermandosi, sulla carreggiata.

Danni e feriti, il bilancio

Tre i passeggeri feriti e portati in ambulanza in ospedale: non dovrebbe trattarsi per nessuno di loro di ferite gravi.

I danni ai veicoli coinvolti nello scontro ammontano all’incirca a 70mila franchi svizzeri.