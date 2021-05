È diventato virale il video che immortala un pesante litigio tra una donne e altri passeggeri su un volo Ryanair partito da Ibiza e diretto in Italia.

Attimi di tensione su un volo Ryanair partito da Ibiza e diretto in Italia, dove un violento litigio è scoppiato tra una donna e alcuni passeggeri. Secondo le poche fonti disponibili e il video che sta diventando virale in queste ore, la lite sarebbe iniziata già alla coda per l’imbarco, a causa del mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte della donna.

Una volta partito il volo, quest’ultima avrebbe poi iniziato ad andare su tutte le furie, prendendosela dapprima con lo steward presente e poi con i passeggeri seduti nelle sue immediate vicinanze, compresa la donna che inizialmente l’aveva accusato di non aver rispettato la distanza di sicurezza.