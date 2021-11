Little Amal, simbolo dei rifugiati, arriva alla CoP26 a Glasgow

Milano, 9 nov. (askanews) – Little Amal, la bambola alta più di 3 metri, simbolo dei rifugiati è arrivata alla Conferenza Onu sul clima di Glasgow ed è intervenuta sul palco durante la sessione dedicata alle questioni di genere insieme con l’attivista climatica samoana Brianna Fruean.

Il burattino rappresenta una bambina siriana in cerca della madre e ha portato in tutta Europa il suo messaggio passando da un paese all’altro per testimoniare la situazione di migliaia di bambini rifugiati nel mondo.