Lituania, esplosione danneggia gasdotto: nessuna vittima

Pasvalys, 15 gen. (askanews) – Il gasdotto Amber grid, che collega i Paesi baltici alla Polonia, è stato danneggiato da un’esplosione avvenuta la sera di venerdì 13 gennaio per cause ancora da accertare nel nord della Lituania: lo ha reso noto l’ente di gestione dell’impianto, precisando che non vi sono state vittime. “Abbiamo iniziato a indagare sulle circostanze dell’incidente, e abbiamo informato il governo e le autorità lituane, anche se al momento non sembra che ci si tratti di una azione dolosa” ha detto il direttore di Amber Grid, Nemunas Biknius.

