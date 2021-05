Dalle prime anticipazione emerse sui palinsesti Mediaset della prossima stagione, sembra che "Live - Non è la D'Urso" sia stato effettivamente rimosso

Dal prossimo settembre, come succede ogni anno, avranno inizio i nuovi palinsesti di casa Mediaset. Emerse dunque che fra le prime indiscrezioni sulla stagione 2021-2022, la novità più sconcertante è senza dubbio la scomparsa di Live – Non è la D’Urso, cancellato presumibilmente anche per via del forte calo d’ascolti dell’ultima edizione andata in onda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso)

Live – Non è la D’Urso cancellato dai palinsesti=

Dal canto suo, Barbara D’Urso aveva affermato che il suo programma domenicale sarebbe tornato in onda in autunno. Tuttavia, anche nel caso di un’improbabile riconferma, lo show subirebbe comunque un cambiamento di fascia oraria, dal momento che per la domenica sera sono previste altre puntate di Avanti un altro…

Pure di sera! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel mentre sono stati confermati anche il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini con la messa in onda serale del lunedì e del venerdì.

Ci sarà poi l’atteso ritorno di Scherzi a parte con Enrico Papi, nelle vesti che furono di Teo Teocoli e Gene Gnocchi, a cui poi subentrerà forse All Together Now con Michelle Hunziker. Il sabato sera resterà chiaramente territorio intoccabile della regina degli ascolti Maria De Filippi, con Tu Sì Que Vales, C’è Posta per Te e Amici.

A parte il clamoroso “esonero” della Carmelita nazionale, tutto dovrebbe dunque procedere come al solito.