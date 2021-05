LiveNow presenta “Storie di mare e piccole terre”: la prima opera teatrale in live streaming

LiveNow presenta "Storie di mare e piccole terre": il 23 maggio in diretta dal teatro Auditorium di Trento l'opera teatrale andrà in onda in live streaming.

LiveNow presenta “Storie di mare e piccole terre”: domenica 23 maggio alle ore 20 in diretta dal teatro Auditorium di Trento andrà in onda in live streaming una fiaba surreale ed ecologica di Maurizio Dini Ciacci, con la video-regia del premio Oscar Luc Jacquet, con testi e voce di Dario Vergassola e gli interventi musicali di Isabella Turso, Dargen D’Amico, Marquica e Michele Tadini.

“Storie di mare e piccole terre” è in live streaming

In live streaming su LiveNow, “Storie di mare e piccole terre” è il primo progetto teatrale ospitato dalla piattaforma, che così amplia la propria sezione dedicata all’entertainment, aggiungendo le opere teatrali agli show musicali e ai comedy special. I biglietti sono in vendita al prezzo di 9,99€ su LiveNow.

Una bella iniziativa che segna la vivacità di un mondo che non si è lasciato piegare dai tempi difficili e ha reagito alle restrizioni del periodo non solo con proteste nelle principali città italiane, ma anche con iniziative virtuali che incantano i fan.

“Storie di mare e piccole terre”, il progetto

L’opera teatrale ha l’obiettivo di evidenziare l’urgenza e la necessità di una maggiore attenzione alla salvaguardia del nostro pianeta. Lo spettacolo unisce tre diverse componenti artistiche: una componente narrativa, affidata a Dario Vergassola, una musicale, affidata alle composizioni di Isabella Turso, Maurizio Dini Ciacci e Michele Tadini, con la partecipazione artistica del rapper Dargen D’Amico e dell’incantatrice Marquica, e una visuale realizzata dal Premio Oscar Luc Jacquet.

Prodotto dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, in collaborazione con MUSE – Museo delle scienze, “Storie di mare e piccole terre” è un progetto ambizioso ed estremamente attuale di Maurizio Dini Ciacci, direttore d’orchestra, pianista, compositore e innovatore di origini trentine, nonché responsabile musicale.

Narrato da Dario Vergassola, che snoderà lo spettacolo in sei diversi racconti, lo show sarà avvolto da suggestioni musicali: le canzoni di Dargen D’Amico e di Marquica si intrecceranno con le melodie acustiche ed elettroniche del Fresh Fish Ensemble, diretto dallo stesso Maurizio Dini Ciacci e a cura della pianista/compositrice Isabella Turso e dei Live Electronics di Michele Tadini. Affidata a Luc Jacquet, vincitore del Premio Oscar per il film “La marcia dei pinguini”, la regia darà un forte impatto visivo allo spettacolo.

“Storie di mare e piccole terre” è su LiveNow

LiveNow è una nuova rete di distribuzione di contenuti e una piattaforma che fornisce soluzioni pay-per-view flessibili. Segue eventi live, come sport, concerti, spettacoli teatrali, talks, educational e lifestyle.

LiveNow è al passo con i tempi, offrendo ai fan i migliori contenuti live attraverso la propria piattaforma e una rete di distribuzione in crescita di editori digitali, canali di social media e società telefoniche. LiveNow fornisce un facile accesso agli eventi ai quali gli utenti sono interessati. È sufficiente disporre di un device per godere degli spettacoli che si preferiscono.

Lanciato nell’agosto 2020 da Aser Ventures, LiveNow si impegna ad aiutare le persone a vivere l’esperienza e l’emozione degli eventi dal vivo in un modo nuovo ed entusiasmante.