Livigno quasi immune al rincaro: benzina a 1,29 euro al litro

Continua il rincaro sul costo della benzina in tutta Italia, tranne che a Livigno: si tratta di un comune extradoganale privo di Iva e accise.

Continua il rincaro sul costo della benzina in tutta Italia, tranne che a Livigno: questo perché si tratta di un comune extradoganale privo di Iva e accise.

Livigno, benzina a 1,29 euro

L’Italia, da ormai diverse settimane, è alle prese con un rincaro dei prezzi che sta abbracciando un po’ tutti i settori, e nella fatti specie quello energetico e dei carburanti.

Quest’ultimo, in particolare, sta avendo effetti durissimi sugli italiani: in quasi tutta Italia ormai il prezzo di benzina e diesel ha raggiunto quota 2 euro al litro.

Tutta Italia, fatta eccezione per il comune di Livigno, dal quale circolano foto che sembrano da fantascienza: la benzina in questi giorni si aggira intorno a 1,36 euro al litro (nella foto, il prezzo ulteriormente ribassato di 1,29 qualche giorno fa), prezzo che scende di circa 10 centesimi per il gasolio, fermo intorno a 1,25 euro al litro.

Perché a Livigno il carburante costa meno

Livigno è un comune italiano a tutti gli effetti, situato in provincia di Sondrio, in Lombardia. La sua pecularità, però, è quella di essere un comune extradoganale: vale a dire che sui prodotti acquistati in questo territorio non vengono applicate Iva e accise.

Questa legge risale al lontano 1910, e grazie ad essa vengono eliminate tutte le imposte indirette che nel resto della Penisola sono aumentate e hanno portato il costo del carburanti alle stelle.

Ovviamente questo discorso vale per qualsiasi altro prodotto soggetto a monopolio di Stato, come ad esempio tabacco o alcolici.