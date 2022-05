Livio Cori smentisce alcune dichiarazioni su Anna Tatangelo: non ha mai detto che l'ex fidanzata è "pesante".

Qualche giorno fa, sono uscite delle dichiarazioni di Livio Cori in merito alla fine della sua relazione con Anna Tatangelo. Nelle ultime ore, però, il rapper ha smentito tutti i “virgolettati” apparsi in rete, sottolineando che il suo profilo Instagram è “l’unica fonte reale“.

Livio Cori: le dichiarazioni su Anna Tatangelo

La storia d’amore tra Livio Cori e Anna Tatangelo è giunta al capolinea improvvisamente, senza alcuna avvisaglia. I fan sono rimasti senza parole, anche perché i beninformati parlavano di matrimonio imminente. In un primo momento, i diretti interessati non si sono espressi in merito, poi sul settimanale Oggi sono uscite delle dichiarazioni di Livio. Si legge:

“Dopo le voci, Livio Cori ha voluto rompere il silenzio e, con una nota riportata al settimanale Oggi dal suo staff, ha fatto sapere di stili di vita inconciliabili e impegni professionali inconciliabili con quelli della cantante. ‘Il nome della Tatangelo è pesante‘, fa sapere tramite la nota il rapper che non è riuscito a digerire il fatto di avere una donna famosa, con un ex compagno dal nome importante, al suo fianco nella vita di tutti i giorni”.

Livio Cori smentisce le dichiarazioni su Anna Tatangelo

A distanza di qualche giorno dall’uscita del presunto comunicato, Livio ha rotto il silenzio via social. Con una serie di Instagram Stories ha dichiarato:

“Ciao a tutti ragazzi, ci tenevo a dirvi una cosa al volo. Allora, io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Quindi tutto quello che vedete in giro virgolettato, come se l’avessi detto io, è falso. […] Quindi non ci pensate proprio, pensate ad altro. Non investigate. Tutte le cose che devo dire le dico qua su Instagram. È l’unica fonte reale che avete”.

Cori, quindi, ha smentito quanto riportato dal settimanale Oggi. Non ha mai detto che “Il nome della Tatangelo è pesante“, così come non ha fornito spiegazioni in merito alla fine della sua relazione con Anna.

Perché Livio e Anna si sono lasciati?

Appurato che Livio non ha rilasciato dichiarazioni su Anna, una domanda sorge comunque spontanea: perché la love story è finita? Al momento non ci sono notizie certe in merito.

Sia la Tatangelo che Cori preferiscono non parlarne.