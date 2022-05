Livio Cori svela i motivi dell’addio a Anna Tatangelo: “Pesante”

Livio Cori ha svelato i motivi per cui ha deciso di dire addio a Anna Tatangelo.

Livio Cori ha rotto il silenzio in merito ai motivi che l’avrebbero spinto a dire addio a Anna Tatangelo dopo quasi un anno d’amore.

Livio Cori e Anna Tatangelo: l’addio

Il rapper Livio Cori e la cantante Anna Tatangelo si sono lasciati a quasi un anno dall’inizio della loro liaison e, nelle ultime ore, il rapper ha dichiarato che essere associato al nome della celebre cantante sarebbe stato per lui “troppo pesante” da gestire.

Per il momento i due non hanno svelato ulteriori dettagli sui motivi che li avrebbero spinti all’addio e in tanti, tra i fan di Anna Tatangelo, sperano di saperne presto di più.

Solo alcune settimane fa la cantante si era decisa a uscire allo scoperto con il rapper e aveva postato la loro prima foto “di coppia” sui social. Per la Tatangelo si trattava della prima storia importante dopo la dolorosa fine della sua lunga unione con Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo: l’addio a Gigi D’Alessio

La storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non si è conclusa nel migliore dei modi e, in seguito all’addio, la cantante ha fatto sapere di aver saputo dalla tv che lui e la sua nuova compagna, Denise Esposito, aspettassero un figlio insieme. “Io sono una mamma, il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che comunque la mamma e il papà ci sono sempre.

Voglio solo la serenità di mio figlio, perciò farò sempre il possibile per vederlo sorridere. Mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e per tutelare Andrea”, aveva dichiarato la cantante.