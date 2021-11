Livorno, anziana morta soffocata da pezzo di carne: era uscita dalla Rsa per pranzare con l’infermiera

Un'anziana ricoverata in una Rsa di Livorno è morta soffocata da un pezzo di carne mentre stava pranzando al ristorante con un'infermiera.

Anziana morta soffocata a Livorno

I fatti hanno avuto lugo nella giornata di martedì 23 novembre 2021. Nicla Salvi, questo il nome della vittima di 61 anni, da tempo desiderava uscire da Villa Serena, la Rsa dove si trovava ricoverata, per andare a pranzo con un’infermiera a cui era particolarmente legata.

Quest’ultima, che non era in servizio, si è quindi recata alla struttura all’orario di pranzo per portare la donna al ristorante, ma la loro uscita (consentita dal regolamento) si è trasformata in tragedia.

Mentra stava mangiando presso “La Bisteccheria” in piazza delle Carrozze, alla donna è andato di traverso un pezzo di carne.

Anziana morta soffocata a Livorno: inutili i soccorsi

Immediato l’arrivo dei sanitari della Misericordia di Montenero, coadiuvati poi dagli operatori del 118, che hanno tentato in tutti i modi di salvare Nicla. Andata in arresto cardiaco, ogni tentativo di rianimarla si è però rivelato vano e la donna è morta sul posto per un’ostruzione delle vie aeree.