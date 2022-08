A Bibbona, provincia di Livorno, un bimbo di 3 anni in vacanza con la famiglia annega in piscina. Nulla da fare, il piccolo è morto.

Tra la provincia di Livorno e la provincia di Pisa, oggi, 26 agosto 2022, un bambino di 3 anni è deceduto dopo essere caduto in piscina. Il piccolo è annegato. Inutili i soccorsi.

Livorno, bimbo di 3 anni annega in piscina

Ci troviamo a Bibbona, nel livornese, dove una famiglia originaria di Milano stava passando gli ultimi giorni delle vacanze estive. Il figlio di 3 anni dei coniugi improvvisamente ed in maniera del tutto accidentale è caduto nella piscina della villa tra la provincia di Pisa e di Livorno in cui era ospite la famiglia. Il bimbo è annegato in quanto non riusciva e stare a galla e ovviamente non sapeva nuotare.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi che sono stati allertati dalla famiglia del bambino che era annegato. Prima dell’arrivo dell’ambulanza, anche i genitori hanno provato a rianimare con scarsi successi il figlio. I sanitari del 118 hanno provato invano a rianimare il piccolo, ma purtroppo non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso per annegamento del bimbo di 3 anni.