Livorno, donna di 62 anni trovata morta in casa: ipotesi omicidio

È giallo sul ritrovamento di una donna di 62 anni morta a Livorno in casa sua. Si indaga per omicidio, ma nessuna ipotesi è esclusa al momento

Sono ancora tutte da chiarire le cause che hanno causato la morte di una donna di 62 anni, che a Livorno è stata ritrovata senza vita presso la sua abitazione, con una profonda ferita alla testa. La Polizia indaga per omicidio, anche se al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, in attesa di far luce sulla vicenda.

Livorno, donna di 62 anni trovata morta

Il cadavere di una donna di 62 anni è stato ritrovato nel pomeriggio di sabato 3 luglio 2021, presso il suo appartamento sito in Via Largo Demi a Livorno. Secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, la donna è stata ritrovata per terra, priva di vestiti e con una profonda ferita alla testa, la sua morte risalirebbe a qualche giorno fa.

A ritrovare il corpo sono stati i soccorritori dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per aprire l’appartamento, in seguito ad una segnalazione effettuata da parte di un’amica della donna, che è anche una sua vicina di casa.

Livorno, donna di 62 anni morta: l’allarme lanciato dai vicini

Il ritrovamento del cadavere della donna di 62 anni avvenuto nella giornata di sabato 3 luglio 2021, è stato reso possibile dalla segnalazione effettuata dai suoi vicini di casa alle Forze dell’Ordine. Non vedendo la signora per diversi giorni, i vicini si sarebbero preoccupati e avrebbero lanciato l’allarme.

Tempestivo è stato l’intervento della Polizia sul posto, che successivamente ha richiesto l’intervento anche dei Vigili del Fuoco per forzare la porta dell’appartmento della donna e accedere allo stesso; in seguito si è verificata la scoperta del corpo senza vita della donna, che a quanto pare era residente nell’abitazione da diversi anni.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 e la Polizia Scientifica, che di fatto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 62enne.

Livorno, donna di 62 anni morta: ipotesi omicidio

In seguito al ritrovamento del corpo senza vita di una donna di 62 anni a Livorno, la Polizia di Stato ha avviato le dovute indagini per stabilire la causa del decesso. La ferita riportata dalla donna, sembrerebbe poter essere compatibile con un colpo inferto da una lampada, per questo motivo, al momento si indaga per omicidio, anche se di fatto, nessuna ipotesi è ancora esclusa.

Secondo alcune indiscrezioni inoltre, la Polizia sarebbe attualmente in cerca di un uomo di origini marocchine, che si configurerebbe come il convivente della donna deceduta, con la quale la stessa non sarebbe stata da tempo in buoni rappporti. L’uomo in questione è al momento irreperibile.

Non resta dunque che attendere gli ulteriori aggiornamenti delle indagini, per far luce sulla vicenda.