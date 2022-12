Livorno, esce da scuola e viene investita sulle strisce: una ragazza in ospedale

L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 7 dicembre, attorno all’ora di pranzo.

Una ragazza di Livorno, al termine delle sue lezioni, stava per andare a casa quando è stata improvvisamente investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Sul luogo dell’inicidente una volante della Polizia e due ambulanze che hanno portato la giovane in ospedale.

Ragazza esce da scuola e viene investita sulle strisce: è in ospedale a Livorno

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Livorno, sul viale Italia all’altezza del numero civico 133, vicino alla Terrazza Mascagni.

La studentessa aveva finito il suo giorno di scuola e stava per tornare a casa quando è stata investita da un’automobile grigia. La giovane stava attraversando sulle strisce pedonali, ma la persona alla guida della amcchina non se n’è accorta. La ragazzina è finta a terra ed è stata subito soccorsa dalle persone che c’era attorno a lei: qualcuno di loro ha anche allertato i medici.

L’arrivo dell’ambulanza e della Polizia

Dopo pochi minuti sono giunti sul posto i sanitari del 118 alla guida di due ambulanze della Pubblica assistenza di Livorno e della Misericordia. Insieme a loro anche gli agenti di Polizia che stanno lavorando per determinare l’esatta causa dell’incidente. La giovane è stata trasportata in ospedale per degli accertamenti, ma dalle prime notizie che sono arrivate pare che non abbia riportato ferite gravi.