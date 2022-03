Livorno, rider travolto mentre fa una consegna: morto a 31 anni

Il rider di Deliveroo morto a Livorno aveva 31 anni e si chiamava William De Rose. È stato travolto da un'auto mentre effettuava una consegna

Il rider William De Rose era alla guida del suo motorino con il quale effettuava le consegne per la compagnia Deliveroo, quando è morto a seguito di un brutto scontro con un’automobile.

Rider morto a Livorno, l’incidente che ha tolto la vita a William De Rose

William è scomparso la sera di venerdì 25 marzo, quando, mentre stava effettuando l’ennesima consegna per pochi spiccioli, è rimasto travolto con il suo motorino da un’automobile in viale Marconi, a Livorno. Il rider è deceduto in ospedale, dove era stato accompagnato da un’ambulanza del 118, arrivata sul posto poco dopo l’incidente. Le ferite di William erano troppo gravi, per lui non c’è stato davvero nulla da fare.

La nota della Cgil di Livorno

Dopo l’ennesimo caso di morte sul lavoro, la Cgil di Livorno si è espressa con una nota: “Un nuovo morto sul lavoro, una nuova tragica ferita per l’intera città. L’auspicio è che le autorità preposte facciano al più presto chiarezza sulla dinamica dei fatti.” Il lavoro dei rider, come specificato da Fabrizio Zannotti, il segretario generale Cgil provincia di Livorno e Filippo Bellandi, il segretario generale Nidil-Cgil, è spesso davvero molto pericoloso e poco remunerativo.

“Bisogna lavorare sulle misure eventualmente applicabili al fine di migliorare la sicurezza dei rider all’interno del traffico cittadino.”