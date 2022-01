Un uomo di 44 anni è morto a causa di un malore fuori da una farmacia di Livorno. La tragedia è avvenuta la mattina dell'8 gennaio.

Un uomo di 44 anni è morto a causa di un malore fuori da una farmacia di Livorno. La tragedia è avvenuta la mattina dell’8 gennaio.

Livorno, uomo di 44 anni morto a causa di un malore fuori dalla farmacia

Terribile tragedia in via Primo Levi a Livorno. Tutto è avvenuto nella mattina di sabato 8 gennaio, davanti ad una farmacia. Un uomo di 44 anni è morto per un malore fulminante che, nonostante i soccorsi immediati, non gli ha lasciato scampo. Il fatto è accaduto poco dopo che il giovane era uscito dalla stessa farmacia davanti alla quale si è sentito male.

Livorno, uomo di 44 anni morto a causa di un malore: inutili i soccorsi

Davanti alla farmacia erano presenti diverse persone, che hanno visto l’uomo uscire e poi accasciarsi improvvisamente per terra. Hanno immediatamente lanciato l’allarme, ma purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Il tutto è accaduto nel complesso di Porta a Mare, proprio di fronte a piazza Mazzini.

Livorno, uomo di 44 anni morto a causa di un malore: i soccorsi

I passanti, dopo aver visto l’uomo che si accasciava per terra, hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul luogo è intervenuto il 118 con un’ambulanza della Pubblica Assistenza Svs. Hanno iniziato immediatamente le manovre rianimatorie, ma non sono riusciti a salvargli la vita.