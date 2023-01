ll legale della figlia di Messina Denaro: "Non ha rinnegato suo padre"

ll legale della figlia di Messina Denaro: "Non ha rinnegato suo padre"

ll legale della figlia di Messina Denaro: "Non ha rinnegato suo padre"

"Mai e poi mai sono intervenuti contatti con il predetto fin dalla nascita della figlia di Messina Denaro, tuttavia lei non ha rinnegato suo padre"

Il legale della figlia di Matteo Messina Denaro smentisce tutto quello che è stato scritto nelle ultime 12 ore: “Non ha rinnegato suo padre”.

L’avvocato Lo Sciuto chiarisce quale sia la vera posizione di Lorenza Alagna sul genitore e lo fa con una nota ufficiale. Tutto era nato da una frase esca “non voglio verderlo” che era rimbalzata sui media fino a passare da congettura a tesi.

Lorenza “non ha affatto rinnegato suo padre”

La figlia del boss Matteo Messina Denaro Lorenza Alagna “non ha mai rinnegato il padre” e l’avvocato Franco Lo Sciuto spiega che Lorenza Alagna “è figlia naturale di Matteo Messina Denaro e vuole rivendicare la incontestabilità e legittimità di ogni scelta personale e intima, siccome attinente alla sfera dei rapporti con il di lei padre, mai rinnegato“.

“Non ha mai rilasciato dichiarazioni”

In ordine a quanto scritto “si smentisce in modo categorico tutto ciò che è stato pubblicato falsamente, stante che, Lorenza Alagna mai ha rilasciato alcuna dichiarazione che potesse indurre a ritenere la sussistenza della volontà in capo alla suddetta di rinnegare ogni contatto con il di lei padre a seguito dell’avvenuto arresto”. Il tutto “con la doverosa precisazione che mai e poi mai sono intervenuti contatti con il predetto fin dalla nascita”.