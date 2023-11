Lo Bosco (Rfi): "Collaborazione con gruppo Salini genera nuova industria"

Catania , 23 nov. – (Adnkronos) – "Siamo orgogliosi degli sviluppi che le nostre opere creano anche a livello professionale sui territori. La collaborazione con un General Contractor importante come Webuild genera una nuova industria e una scuola che formerà giovani talenti in Sicilia. La formazione post-diploma in materie tecniche per l’occupazione dei diplomati consentirà di creare forza lavoro specializzata nei cantieri. Un percorso strettamente connesso alla realizzazione della nuova linea Palermo-Catania – Messina, opera in corso di realizzazione da parte di Rfi per oltre 12 miliardi di euro". Così il presidente di Rete Ferroviaria Italiana Dario Lo Bosco a Belpasso, nel catanese, durante il lancio di ‘Cantiere Lavoro Italia’ programma del Gruppo Webuild per attrarre nuove risorse verso il settore delle infrastrutture e garantirne la qualità professionale.