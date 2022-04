Lo chef italiano Guida nuovo ambassador Elle & Vire Professionnel

Milano, 8 apr. (askanews) – Uno vulcanico e rigoroso, l’altro schivo e accurato. Uno pastry chef tra i più geniali, l’altro chef doppia stella Michelin. Entrambi sono ora anche volto e ambasciatori in Italia di una delle maggiori aziende al mondo di prodotti lattiero-caseari, la francese Elle & Vire professionel. Parliamo di Gianluca Fusto, già da 20 anni in realtà ambassador del brand francese, che ha tenuto idealmente a battesimo la nomina di Antonio Guida, firma del ristorante Seta al Mandarin Oriental.

Abbiamo chiesto ad Adele Manca, marketing and communication manager di Corman e Elle & Vire professionel Italia, come sono nate queste collaborazioni

“In Italia come all’estero ci possiamo vantare di lavorare con i più grandi professionisti che hanno un ruolo estremamente importante per noi perché ci aiutano innanzitutto a comprendere meglio quelle che sono le esigenze degli chef e dei pastry chef, ci aiutano a migliorare i nostri prodotti, ci aiutano a migliorare i nostri servizi e ci mettono a disposizione la loro professionalità per aiutare i professionisti raggiungere l’eccellenza”.

Quando si parla di Elle & Vire Professionnel occorre trasferirsi idealmente in Normandia, dove l’ambiente favorisce pascoli ricchi e un’elevata qualità del latte. A sublimare questo favorevole contesto l’esperienza di una azienda che, presente in oltre 120 Paesi, si rivolge al mondo dell’alta ristorazione professionale. Come ci ha confermato Gianluca Fusto che per l’occasione ha aperto le porte del suo tempio creativo meneghino:

“Siamo in Normandia, esposizione verso l’oceano, un microclima molto particolare. Grazie alle regole aziendali con il latte viene trasformato tra le 24/48 ore noi abbiamo una materia prima, quindi parliamo di burro, di latte, di altissima qualità organolettica, un dolce straordinario senza aggiunte di prodotti dolcificanti ma dati proprio dalla composizione del latte”.

Con la scelta di Antonio Guida Elle & Vire punta ora sulla ristorazione italiana, aprendogli le porte della sua Maison de l Excellence, lo spazio pensato per la formazione e la condivisione di conoscenze ed esperienza. Oltretutto per Guida il brand francese è una antica conoscenza, maturata nelle cucine francesi del tristellato Pierre Gagnaire, anch’egli ambassador:

“Per me è grande un grande onore perché intanto è un prodotto che già utilizzavo quando lavora in Francia e ritornare in Italia avendolo utilizzato tutti questi anni e poi diventare Ambassador per me è una grande conquista 00.03.15

un piatto che li valorizza, tra l altro è uno dei piatti nostri signature, è un astice blu con zabaione al marsala e te matcha e all'interno abbiamo della panna Excellence elle & vire

Proprio quest'ultima è stata la protagonista de la Nuvola di Panna, il dolce al piatto a base di frutti rossi e basilico, con cui Fusto ha celebrato questa giornata alla presenza di Jean Marc Schevenels, direttore foodservice Western Europe di Elle & Vire.