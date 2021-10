Lo chef Pietro Leemann: alimentazione vegetale sempre più diffusa

Milano, 22 ott. (askanews) – “Un presupposto interessantissimo in questo momento storico molto particolare è che le persone hanno cominciato a riflettere sulla propria alimentazione e sempre più persone, non solo giovani, stanno scegliendo un’alimentazione vegetale. Una scelta che spesso deriva dal fatto che degli allevamenti intensivi non se ne può più, e questo ha ridotto di molto il consumo di carne”. Lo ha detto lo chef Pietro Leemann, intervenuto al festival KUM! di Ancona.

In Italia, ha aggiunto lo chef svizzero, specializzato nella cucina vegetale, la dieta è tradizionalmente sempre stata molto vegetariana, la carne si consumava raramente, soprattutto nelle feste. E anche a livello di prodotti vegetali, nel nostro Paese l’offerta è vasta e variegata.