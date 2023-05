Lo credevano morto, la figlia lo riconosce in una foto postata da un operatore

La figlia lo riconosce dopo che i cari lo credevano morto da tempo: miracolo a Spinaceto per un clochard di origini romene

I media che hanno trattato questa bella notizia che arriva dalla periferia di Roma spiegano che i suoi cari lo credevano morto e che alla fine e per fortuna la figlia riconosce un uomo in evidente difficoltà esistenziale da una foto postata da un operatore che aveva avuto il primo contatto con lui. Da quanto si apprende quell’uomo era stato individuato nel corso di un sgombero ed era stato accudito. Lui aveva perso la memoria e l’operatore che per primo si era approcciato con lui aveva messo la foto sui social pubblici.

Il resto è stato un mezzo miracolo. La figlia lo ha riconosciuto come il padre di origini romene di cui lei non sapeva più nulla da tempo. E la presidente del IX Municipio Titti Di Salvo ha spiegato a Repubblica dopo quel fatto accaduto a Spinaceto: “È una storia bellissima. Grazie agli uffici municipali siamo riusciti a organizzare una videochiamata con la famiglia dopo così tanto tempo”.

Lo sgombero a Spinaceto e lo sconosciuto

L’uomo era accampato in un’immobile di Largo Cannella, a Spinaceto e viveva solo, senza fissa dimora. Durante uno sgombero ordinato dal Municipio IX per una riqualificazione, gli operatori l’hanno trovato. Uno di loro ha scoperto che era di origini romene e ha iniziato a parlarci. E da quelle parole è scaturito il miracolo.