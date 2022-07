Lo dicono i sondaggi: FdI da solo vale più degli alleati insieme

Il dato che arriva da più rilevazioni e quello che dicono i sondaggi: FdI da solo vale più degli alleati insieme e Meloni punta a farlo pesare oggi

Lo dicono i sondaggi di questi giorni: FdI da solo vale più degli alleati insieme e il partito di Giorgia Meloni è costantemente “maggioritario” anche a confronto di FI e Lega sommati nelle percentuali di gradimento dei partiti di Salvini e del Cav.

Se quindi in ordine alle elezioni del 25 settembre il nodo principale è quello della lotta delle coalizioni per arrivare al governo, dall’altro c’è una sorta di “lotta intestina” all’interno della coalizione del centrodestra (e non solo).

Centrodestra che è di fatto favorito, almeno secondo i sondaggi più mainstream: è al 44,5% secondo Swg per La7 ed arriva quasi al 50%, cioè al 48,6% per Tecnè-Dire.

Ma a contare di più, ora, mentre i partiti discutono al tavolo delle alleanze, è appunto un’altra partita: il derby tutto interno alle coalizioni. Sul fronte interno del cdx Il partito di Meloni adesso è primo secondo tutti gli istituti. Insomma, la leader di FdI che punta a fare la candidata premier è di fatto “azionista di maggioranza” e lo ha fatto pesare anche alla vigilia del summit di oggi con gli alleati.

I sondaggi non mentono: è vero

Ma sulla scorta di quali cifre sarebbe sempre più costante il dato per cui il partito di Meloni vale più della somma degli alleati-concorrenti uniti? Lo spiega il Corriere della Sera: “Nel sondaggio Swg/La7 FdI è al 25%, contro il 12,4 della Lega e il 7,1 di FI. Per YouTrend/SkyTg24 è al 23,8%, contro il 13,4 e l’8,3 dei soci. Pure nella rilevazione di Alessandra Ghisleri per La Stampa FdI supera la somma degli alleati: 23,5 contro 14 e 7,7%”.