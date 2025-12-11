"Lo Giuro!" Presentato a Milano il CalendEsercito 2026

Milano, 11 dic. (askanews) – A Palazzo Cusani, sede del Comando Militare Esercito Lombardia, è stato presentato il CalendEsercito 2026. L’evento, un momento di incontro e condivisione tra istituzioni e cittadinanza, sottolinea il ruolo dell’Esercito come presidio di valori, tradizione e servizio alla collettività. L’edizione, dedicata al tema “Lo Giuro!” che richiama il momento più simbolico della vita di ogni soldato come il giuramento di fedeltà alla Repubblica, è stata presentata dal comandante del Comando Militare Esercito Lombardia, generale di brigata Carmine Sepe, affiancato da un cadetto della Scuola Militare “Teulié”.

Il loro prezioso contributo, frutto del dialogo tra esperienza, pensiero e nuove generazioni, ha arricchito l’incontro con riflessioni e testimonianze.

Nel suo discorso, il generale Sepe ha sottolineato come il giuramento rappresenti non soltanto una formula solenne, ma un impegno personale e collettivo che lega ogni militare alla patria e ai suoi cittadini, evidenziando come il CalendEsercito 2026 ricordi a tutti che la forza dell’Esercito non risiede solo nei mezzi e nelle capacità operative, ma soprattutto nei valori che ogni soldato porta con sé: disciplina, lealtà e senso del dovere. Valori che l’Esercito Italiano è chiamato a custodire e difendere ovunque operi, testimoniandoli attraverso l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in uniforme.

Anche per quest’anno una quota del ricavato delle vendite del CalendEsercito sarà devoluto all’Opera Nazionale per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) che assiste circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di truppa, erogando sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.