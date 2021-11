Lo invitò per sbaglio per il Ringraziamento, nel 2021 hanno festeggiato insieme per la sesta volta

Jamal Hinton venne invitato da Wanda Dench per sbaglio per la cena del Ringraziamento 2016: i due hanno festeggiato insieme per il sesto anno.

Era il 2016 quando Wanda Dench invitò per sbaglio Jamal Hinton per il Ringraziamento. Il 2021 ha rappresentato la loro sesta celebrazione di questa festa insieme, come condiviso da Hinton sul suo profilo Twitter.

Lo invitò per sbaglio per il Ringraziamento: il ragazzo chiese di poter andare lo stesso per cena

I due protagonisti di questa incredibile storia si sono incontrati nel 2016, quando Wanda Dench, di Mesa, in Arizona, inviò un messaggio nel quale diceva a Jamal Hinton di raggiungerla per cena. L’invito avrebbe dovuto essere recapitato al nipote della donna, che nel frattempo aveva però cambiato il suo numero di telefono. Hinton all’epoca era un 17enne, studente della Desert Vista High School.

Una volta realizzato il malinteso, Dench e Hinton si scambiarono dei selfie e il ragazzo chiese di poter andare comunque a festeggiare il giorno del Ringraziamento.

Dench rispose: “Certo che puoi. Questo fanno le nonne… dare da mangiare a tutti”.

Lo invitò per sbaglio per il Ringraziamento: “Fortunati ad avere delle persone così meravigliose nelle nostre vite”

“Siamo tutti pronti per il sesto anno!”, ha scritto il 14 novembre Jamal Hinton sui social, pubblicando il messaggio di Wanda Dench che invitava a cena lui, la sua famiglia e la sua ragazza Mikaela e una foto che lo ritrae con Mikaela, Dench e il marito di lei, Lonnie, morto di Covid-19 nell’aprile 2020.

Jamal Hinton ha sempre documentato le festività sui social. “Fortunati ad avere delle persone così meravigliose nelle nostre vite”, ha scritto nel 2019.

“Questo Ringraziamento e le prossime festività non saranno le stesse, ma faremo del nostro meglio. Riposa in pace, Lonnie, così come le altre persone che abbiamo perso quest’anno, ci mancherete tantissimo. Grazie per aver fatto parte delle nostre vite“, è invece il messaggio del 2020.

Lo invitò per sbaglio per il Ringraziamento: “Mi hanno cambiato la vita”

In un’intervista rilasciata ad azfamily.com, Wanda Dench e Jamal Hinton hanno parlato della loro amicizia. Quando le è stato chiesto cosa sarebbe successo se non avesse invitato il ragazzo anni fa, Dench ha risposto: “Avrei perso un rapporto meraviglioso. La mia opinione sulle generazioni più giovani è cambiata così tanto e ora che ho riflettutto su tutti questi anni, non sono stata io a cambiare la loro vita: loro hanno cambiato la mia“.

