Lo jodel svizzero entra a far parte del patrimonio culturale Unesco

Lucerna, 11 dic. (askanews) – Lo jodel, il canto tradizionale dei pastori delle Alpi svizzere, è stato riconosciuto giovedì dalle Nazioni Unite come patrimonio culturale mondiale.

Dopo la cucina italiana, la notizia risuona tra le Alpi, lo jodel è stato inserito nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO, durante un incontro a Nuova Delhi.

“In quanto canto emblematico della Svizzera, lo jodel comprende un’ampia varietà di espressioni artistiche ed è profondamente radicato nella popolazione”, ha affermato il Ministero della Cultura svizzero.

Lo jodel è cantato anche in Austria e Germania, ma la Svizzera, pur avendo collaborato con la Francia per far riconoscere dall’UNESCO la tradizione orologiera meccanica del Giura nel 2020, ha perseguito questa candidatura in modo indipendente.

In Svizzera, lo jodel viene tramandato in famiglia, nei club, nelle scuole di musica o semplicemente tra cantanti.

Oltre 12.000 jodeler sono membri di uno dei 711 gruppi dell’Associazione Federale di Jodel del Paese. Il club Burgerturner-Jodler di Lucerna ha appena festeggiato il suo 80esimo anniversario.