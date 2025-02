"Lo scandalo P. Diddy", un docufilm sulla caduta del re dell'hip-hop

Roma, 18 feb. (askanews) – Un impero costruito sulla musica crolla sotto il peso di accuse scioccanti. Una clip in anteprima da “Lo scandalo P. Diddy”, docufilm in due episodi in onda il 24 e il 25 febbraio (alle 22) su Sky Crime e in streaming su NOW, che esplora uno tra i maggiori scandali nella storia dell’industria musicale americana.

Attraverso testimonianze esclusive e documenti giudiziari inediti, la serie ricostruisce la caduta di Sean “P. Diddy” Combs, figura iconica dell’hip-hop, rapper, produttore discografico e imprenditore di successo. Le accuse di abusi sessuali, comportamenti illeciti e corruzione hanno scosso Hollywood, rivelando un sistema di potere rimasto nell’ombra per decenni.

Combs è stato arrestato a Manhattan dagli agenti dell’Homeland Security il 16 settembre 2024 con accuse gravissime: abuso, stupro, favoreggiamento alla prostituzione e traffico sessuale. La sua richiesta di cauzione di 50 milioni di dollari è stata respinta dal giudice distrettuale Andrew L. Carter, preoccupato per il rischio di fuga. Combs rischia ora una condanna che va dai 15 anni all’ergastolo.

Le indagini, che hanno portato alla perquisizione delle sue proprietà a Miami e Los Angeles, hanno rivelato l’esistenza di “freak parties”, eventi definiti come “elaborate performance sessuali” e documentati da filmati compromettenti. Uno scandalo che ha dato vita a un nuovo movimento #MeToo anche nell’industria musicale.