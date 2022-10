Lo scenario: incarico a Meloni anche senza l’appoggio di Forza Italia

Non è affatto da scartare la possibilità di un incarico esplorativo a Giorgia Meloni anche senza l'appoggio di Forza Italia: conterebbe il fattore "qualità"

Lo scenario illustrato da Il Tempo è estremo ma non impossibile: incarico a Giorgia Meloni anche senza l’appoggio di Forza Italia con Sergio Mattarella che avallerebbe un governo a patto che ci siano personalità di profilo elevato. La prospettiva di ricucire con Silvio Berlusconi dopo lo strappo di Palazzo Madama resta ma in caso contrario la premier in pectore tirerà dritto, questo spiega il quotidiano.

Incarico a Meloni, che farà Forza Italia?

Ci sono segnali di distensione rilanciati nella tarda serata del 16 ottobre, ma sono segnali flebili. La situazione è in evoluzione e stringono i tempi. A questo punto secondo il Tempo potrebbe accadere una “chiamata all’unità degli azzurri, intorno alla figura del leader e fondatore”. Tuttavia “non che altri scenari siano esclusi, solo che i bene informati escludono che possano fare deflettere Meloni dall’intenzione di fare un governo presto”.

Compatti al Quirinale, con o senza Cav

E la fonte sottolinea proprio questa prerogativa: quel “bene”. In buona sostanza Fratelli d’Italia punta a condurre il centrodestra compatto al Quirinale ma se compatto non dovesse rivelarsi la Meloni non ha intenzione affatto di deflettare. Che significa? Che se FI dovesse “dire no al governo Meloni, sbaglierebbe chi pensasse a un automatico arenarsi del tentativo”. Meloni punterebbe al mandato esplorativo e confiderebbe “in una positiva risposta della sua maggioranza al momento della fiducia”.

Con qualche asso in Senato.