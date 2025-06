Lo "schema Ponzi", il video della Consob per non cadere nella truffa

Roma, 3 giu. (askanews) – Un video realizzato dalla Consob per mettere in guardia dallo “schema Ponzi”, truffa finanziaria che oggi continua a fare vittime, colpendo soprattutto via web e social dove si propongono soldi facili e senza rischio: uno specchietto per le allodole riproposto in tante declinazioni diverse.

Il nome si richiama a Charles Ponzi, italiano che all’inizio del Novecento emigrò negli Stati Uniti per fare fortuna, diventò ricco ma per pochi mesi, poi finì in galera.

Il suo stratagemma, che sostanzialmente richiamava la catena di Sant’Antonio, durò per un breve tempo ma riuscì a ingannare migliaia di americani. Negli anni ’90 e 2000 il finanziere americano Bernard Madoff realizzò il più grande schema Ponzi della storia, per un giro d’affari fraudolento stimato sui 65 miliardi di dollari, per il quale fu arrestato alla fine del 2008.

Partendo da Ponzi, la Consob ha voluto richiamare con un video l’attenzione dei risparmiatori, affinché non si lascino attrarre dalle offerte finanziarie, il più delle volte prive di autorizzazione e quindi abusive, che prospettano guadagni stratosferici in poco tempo e a rischio zero.