Lo sciopero dei voli del 19 maggio in Italia è stato revocato a causa della situazione in Emilia-Romagna: posticipato al 4 giugno, ecco la situazione che attende chi dovrà volare nella giornata di sciopero

Lo sciopero dei voli del 19 maggio in Italia è stato revocato a causa della situazione in Emilia-Romagna e posticipato al 4 giugno. Come comunicato dalla Direzione trasporto aereo e licenza dell’ente nazionale aviazione civile (Enac, che sovrintende al trasporto aereo civile), lo sciopero riguarda il personale del servizio di handling e di varie compagnie aeree. Ecco chi si ferma e quando.

Chi va in sciopero il 4 giugno

Le categorie che aderiranno allo sciopero (e le relative fasce orarie) sono: lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling (24 ore, dalle ore 00:01 alle ore 23:59), personale di condotta di Air Dolomiti (24 ore, dalle ore 00:01 alle ore 23:59), personale della compagnia Volotea (4 ore, dalle ore 13 alle ore 17), personale dipendente delle aziende trasporto aereo e indotto (24 ore, dalle ore 00:01 alle ore 23:59), personale dipendente delle società di handling aeroportuale (4 ore, dalle ore 12:00 alle ore 16:00), personale di terra della compagnia American Airlines (4 ore, dalle ore 12 alle ore 16), personale di terra della compagnia Emirates (4 ore, dalle ore 12 alle ore 16) e lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti (24 ore, dalle ore 00:01 alle ore 23:59).

I voli assicurati

Enac informa che «sentite le società di trasporto aereo in sede di coordinamento preventivo, si provvede all’individuazione dei voli da assistere in base alla legge 146/1990 e in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso». Sono garantiti tutti i voli (charter compresi) schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21 e tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.