Lo scontro tra Prandini e Magi-Della Vedova davanti Palazzo Chigi

Roma, 16 nov. (askanews) – È dovuta intervenire la polizia davanti a Palazzo Chigi, per riportare ordine dopo la quasi rissa, con spintoni e toni molto accesi, tra il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, e i deputati di Più Europa Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova.

Gli agricoltori di Coldiretti erano in presidio dalla mattina per manifestare il sostegno al ddl del governo, in votazione, contro il cibo sintetico e i due deputati sono scesi in piazza per manifestare il proprio dissenso nei confronti del provvedimento con cartelli con scritto “Coltivate ignoranza”. Lo scontro verbale tra “buffoni” e “vergogna” è degenerato.