Dopo che anche gli studenti dell'ateneo autore della "retromarcia" hanno parlato di censura lo scrittore Paolo Nori rinuncia al corso su Dostoevskij

La notizia è ufficiale: lo scrittore Paolo Nori rinuncia al corso su Dostoevskij e lo fa Dopo la figuraccia “sanzionatoria” nei confronti della Russia tutta, del presente, passato e del futuro, figuraccia con dietro front dell’Università milanese Bicocca. E dopo le polemiche dei giorni scorsi Nori ha rinunciato al corso su Fedor Dostoevskij all’Università di Milano Bicocca.

L’annuncio Nori lo ha dato con un post su Facebook dopo il dietrfront dell’ateneo.

Nori rinuncia al corso su Dostoevskij

Ma non solo dopo quello, anche a seguito delle prese di posizione degli studenti, tutti ovviamente d’accordo con lo scrittore, studenti che, sentiti sulla vicenda da solito attento Open, avevano parlato di censura. Ha scritto comunque Nori sui social: “Il prorettore di Bicocca Casiraghi racconta i motivi per cui hanno sospeso il mio corso.

Per ‘ristrutturare il corso e ampliare il messaggio per aprire la mente degli studenti. Aggiungendo a Dostoevskij alcuni autori ucraini’”.

La letteratura “bipartizan” che proprio non va giù

E ancora: “Non condivido questa idea che se parli di un autore russo devi parlare anche di un autore ucraino, ma ognuno ha le proprie idee. Se la pensano così, fanno bene. Io purtroppo non conosco autori ucraini, per cui li libero dall’impegno che hanno preso e il corso che avrei dovuto fare in Bicocca lo farò altrove (ringrazio tutti quelli che si sono offerti, rispondo nel giro di pochi giorni)”.

In un’intervista rilasciata a La Stampa Nori si è detto ancora amareggiato: “Ci stiamo dimenticando che in Russia ci sono persone così e non dobbiamo farlo. Io voglio ribadire il mio amore per la Russia oggi più che mai”.