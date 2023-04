Lo sfogo di Arianna Meloni, la sorella della premier: "Penso che il veleno continuerà ancora"

Nel mirino degli accusatori di Giorgia Meloni è rientrata anche la sorella Arianna, che tuttavia ha mal digerito le accuse sulla nomina di Giuseppina Di Foggia ad amministratore delegato di Terna, società per la trasmissione di energia elettrica. Ecco le parole della Meloni senior.

Il colloquio tra Arianna e Giorgia Meloni

Qualcuno ha parlato di favoritismi da parte di Arianna, insinuando che la Di Foggia è stata messa a capo della Spa perché sua amica. Così la sorella della premier ha messo a tacere le voci: «Ero stupita dalla lettura dei giornali. Oddio, possibile che la conosca e non me ne ricordi? Così ho scritto a Giorgia se io conoscessi la nuova Ad di Terna e lei mi ha risposto: non lo so, penso di no» ha raccontato Arianna Meloni a Il Foglio, concludendo: «Penso che il veleno continuerà ancora contro di me e contro di noi».

Il gossip sul tradimento da parte del marito

Nel mirino ci è finito anche il marito di Arianna, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Qualcuno si è permesso di insinuare che fosse l’«amante» della deputata di FdI Rachele Silvestri la quale, per zittire le malelingue sulla paternità del figlio, due settimane fa ha svelato di aver effettuato un test del dna che documentasse nero su bianco la falsità di certe insinuazioni.