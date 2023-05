Ida Platano ha perso le staffe sui social. L’ex protagonista del dating show più famoso del piccolo schermo, Uomini e donne, è attualmente al centro di un duro sfogo verso alcuni utenti che hanno rivolto parole poco carine a lei e a suo figlio.

Ida Platano fuori di sé per alcune offese contro di lei e il figlio: “Fate veramente schifo, vergognatevi“

“Immondizia vera e propria, io parlo e non mi sto zitta per niente, vi ho sempre detto mi potete dire la qualsiasi cosa ma mio figlio non si tocca”. Ha detto l’ex dama del programma di Maria De Filippi sui suoi social e non è neanche la prima volta che si trova a fronteggiare insulti all’indirizzo del figlio.

La fidanzata di Alessandro Vicinanza ha prima condiviso uno screenshot che riportava commenti come “Non sai trovarti un uomo e un padre per tuo figlio, fai pena. Ma non ti vergogni a comportarti così. Hai un figlio, datti una calmata. Ora si capisce la ragione per il quale tuo figlio è un b*s****o senza un padre”.

Offese pesantissime. La reazione dell’ex dama non si è fatta attendere: “Mio figlio non è un b*s****o. Uomo o donna che ci sia dietro quell’account sai benissimo come ti va a finire perché io non sto ferma a questa cosa mai”. Ha poi aggiunto: “Vi ho sempre detto ditemi la qualsiasi cosa ma mio figlio non si tocca, non ha bisogno di un padre perché sono io, e sono la madre, fate veramente schifo, vergognatevi“.