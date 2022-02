Lo sfogo di Sileri: “Io in Tv a difendere Speranza? È  la linea del governo”

All'assemblea del Movimento Cinquestelle arriva il duro sfogo di Pierpaolo Sileri: “Io vado in Tv a difendere Roberto Speranza? È la linea del governo”

Lo sfogo di Pierpaolo Sileri durante l’assemblea del Movimento Cinquestelle è per certo versi comprensibile: “Io in Tv a difendere Speranza? È la linea del governo”. Insomma, gli attacchi del “suo” M5s non sono piaciuti al viceministro che viene difeso da Giuseppe Conte.

Lo sfogo di Sileri e la linea del governo che qualcuno ha scambiato per endorsement a Speranza

Ad ogni modo il sottosegretario alla Salute ha detto: “Prima di parlare e di giocare sui numeri, attenzione. Perché ci sono persone titolate a farlo, alle quali noi ci rivolgiamo. Non credo che siamo migliori dell’Oms”.

Il monito: “Nessuno pensi di essere migliore degli altri, magari anche dell’Oms”

E ancora: “Nel momento in cui pensiamo di essere migliori degli altri, facciamo una ca…”. Poi Sileri l’ha buttata giù pesante con i compagni di movimento: “Io in tv per difendere la linea di Speranza? La linea non è quella di Speranza ma quella del governo, e c’è una cabina di regia che decide i passi di volta in volta”.

La croce di governare ed essere fedeli al partito: Conte la conosce bene e difende Sileri

Giuseppe Conte, che la croce di essere uomo di partito ed uomo di governo l’ha portata prima e peggio di Soleri, è intervenuto a difenderlo: “Non è vero che la nostra delegazione governativa non ha lavorato e non invidio affatto il ruolo istituzionale che Sileri ha”. Conte sa infatti benissimo che quello di Sileri è un ruolo “che costringe a subire malumori e insofferenza che si diffondono tra la popolazione e anche tra i ‘portavoce’”.