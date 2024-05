Lo sfollamento di Rafah nelle immagini dal satellite

Roma, 16 mag. (askanews) – Nelle immagini satellitari scattate da Maxar Technologies si vede l’espansione delle tende degli sfollati palestinesi ad Al-Mawasi e Kahn Younis, a fronte di una riduzione del loro numero nella parte orientale e centrale di Rafah, dopo che Israele ha emesso l’ordine d’evacuazione nelle aree orientali della città a Sud della Striscia di Gaza, in vista dell’operazione via terra annunciata più volte.

Il ministro della Difesa israeliano Gallant, ha confermato che più truppe dello Stato ebraico saranno schierate a Rafah, mentre l’esercito prosegue la sua operazione contro Hamas. “Questa operazione continuerà con ulteriori forze che entreranno nell’area”, ha detto. “Diversi tunnel nella zona sono stati distrutti dalle nostre forze e altri saranno distrutti presto”.

Secondo l’ultimo bilancio del ministero della Sanità palestinese, gestito da Hamas, sono oltre 35mila i morti e oltre 79mila i feriti nell’offensiva militare israeliana sulla Striscia di Gaza dal 7 ottobre scorso.

Intanto, l’Egitto ha respinto la proposta israeliana di un coordinamento dei due paesi per la riapertura del valico di frontiera di Rafah, tra la penisola del Sinai e la Striscia di Gaza, e per gestirne il futuro funzionamento. La proposta è stata presentata durante una visita al Cairo.

Il valico è stato il principale canale di ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e un punto di uscita per gli sfollati dal territorio. Israele ne ha assunto il controllo operativo e ha dichiarato che non scenderà a compromessi per impedire ad Hamas di avere un ruolo in quel luogo.