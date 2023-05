Lo show di Caracalla in un film. Baglioni: "Rivedermi?Una sofferenza"

Roma, 4 mag. (askanews) – Metti la musica, l’eccezionale scenografia delle Terme di Caracalla, 12 macchine da presa e oltre 2 ore di concerto. Ecco a voi “Tutti su! Buon compleanno Claudio”, il film-evento di Claudio Baglioni, nelle sale cinematografiche il 15, 16 e 17 maggio, sulle note dello show dell’artista romano nei 12 eventi che hanno avuto luogo dal 3 al 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla.

“Il film è un racconto ma molto sviluppato e molto evoluto del concerto, perché oltre a farci ascoltare i nuovi arrangiamenti e la potenza del suono, ci fa vedere una serie di particolari, grazie alle macchine da prese, che a uno sguardo dal vivo possono sfuggire”, racconta Baglioni ad askanews.

Come è stato rivedersi sul grande schermo? “Sono sempre confronti temibili, temerari – dice – perché si rischia sempre di non piacersi, di vedere i difetti. Per me poi il bicchiere solitamente è sempre vuoto, è una sofferenza”.

Baglioni guarda avanti e annuncia il suo nuovo progetto ‘A Tutto Cuore’ che toccherà il Foro Italico di Roma, l’Arena di Verona, oltre a Palermo e a Bari.

“Vogliamo fare uno spettacolo davanti al quale anche il più lontano degli spettatori sia vicino. Poi stiamo rivalutando una rappresentazione nello spazio degli stadi. Lo dico perché è uno studio che va fatto in modo approfondito”.