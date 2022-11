Lo show immersivo di Cesare Cremonini con delfini gonfiabili

Roma, 2 nov. (askanews) – Uno show “immersivo” come lo stesso Cesare Cremonini ha voluto definirlo. E’ partito da Roma il Cremonini Indoor 2022. Dodici concerti nei tre principali palasport italiani che per la grande richiesta da parte del pubblico sono stati triplicati e quadruplicati in tutte le città.

Fuoco, luci ed effetti speciali, culminano nella magia dell’entrata in scena di delfini che fluttuano e danzano nell’aria sorvolando il pubblico.

Una tecnologia che per la prima volta si vede in uno spettacolo italiano. Gonfiabili pilotati da professionisti che rendono il tutto magico ma reale.

Un anno straordinario per Cremonini che dopo il grande successo di quest’estate con i sette concerti negli stadi culminati nel grande evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola del 2 luglio torna dal vivo con un nuovo spettacolo, rinnovato nella scaletta e nelle scenografie rispetto ai concerti negli stadi.

Uno show potente, unico in Italia che valorizza il carisma e le doti da performer di Cremonini in ogni loro aspetto.

A Roma Cremonini è anche il 2-4-5 novembre; all’Unipol Arena di Bologna il 7-8-10 e 11 novembre e quattro concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 13,14,16 e 17 novembre.