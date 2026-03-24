Lo spettacolo dei sakura a Tokyo, la fioritura è vicina al picco

Roma, 24 mar. (askanews) – In Giappone è uno dei momenti più attesi dell’anno, il culmine della fioritura dei ciliegi. A Tokyo, abitanti e turisti accorrono in massa per ammirare lo spettacolo, nei parchi e lungo i viali.”Nuvolette” rosa e bianche di fiori sotto cui passeggiare, riposarsi e dove scattare foto e selfie. Vedere i “sakura” – così si chiamano in giapponese – in fiore è sinonimo di buon auspicio ed è uno “sport nazionale”: si organizzano feste e festival dedicati, ci si ritrova per fare “hanami”, ovvero letteralmente “guardare i fiori”, magari facendo un pic-nic sotto la loro ombra. La fioritura di quest’anno è avvenuta con cinque giorni di anticipo rispetto alla media, a causa delle temperature più miti del solito registrate da metà febbraio in Giappone.