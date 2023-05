Home > Askanews > Lo spettacolo del "Manhattanhenge": quando New York incornicia il sole Lo spettacolo del "Manhattanhenge": quando New York incornicia il sole

New York, 31 mag. (askanews) – A New York è tempo di Manhattanhenge, il fenomeno per cui il sole si allinea perfettamente con le strade della città Usa che lo incorniciano creando uno scenario da film. La perfetta coincidenza fra i grattacieli e il sole si verifica due volte all’anno e attira decine di persone che vogliono aggiudicarsi una foto unica.

