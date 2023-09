Lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Milano per il centenario dell'Aeronautica Militare

Milano, 11 set. (askanews) – Uno spettacolo tricolore nei cieli di Milano. Le Frecce Tricolori hanno sorvolato, nuovamente, il capoluogo lombardo a tre anni di distanza dall'”Abbraccio tricolore” che servì a esprimere vicinanza alla popolazione provata dalla pandemia di Covid 19. Questa volta la Pattuglia Acrobatica Nazionale è tornata per dire “Grazie” all’Italia e alla Lombardia, nell’ambito delle celebrazioni del Centenario dell’Arma Azzurra, fondata come forza armata autonoma il 28 marzo 1923.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana e il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani.

“Credo che sia un significato importante per la Lombardia ma per tutto il Paese – ha detto Fontana – e l’Aeronautica è, sicuramente, la rappresentazione dell’ardimento e della capacità di affrontare l’ignoto ma anche di essere in grado di sfruttare la tecnologia e di essere all’avanguardia nella ricerca ed è una grande rappresentazione della capacità delle nostre forze armate di essere sempre presente nei momenti di bisogno”.

“La Pattuglia Acrobatica – ha aggiunto Romani – è sicuramente un grandissimo orgoglio, come tutta l’Arma Azzurra che permette di avere sicurezza e impegno in missioni internazionali a supporto alle forze alleate ed è un grande onore poter celebrare in questa maniera questo così importante avvenimento”.

All’evento erano presenti anche il vice premier Matteo Salvini e il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago.

“Ringraziamo la Regione Lombardia – ha detto Perego di Cremnago – che ci ospita in questa sede bellissima sede che è il Pirellone di Milano, anche questo simbolo della città, dell’ingegno e della creatività in un connubio fra forze armate e istituzioni in cui l’Italia è protagonista non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo portando professionalità”.

Le celebrazioni in Lombardia sono iniziate sabato 9 settembre con un open day all’aeroporto di Milano-Linate e continueranno fino a metà ottobre con la mostra itinerante sulla storia della Forza Armata proprio al Pirellone, passando per l’Air show di Desenzano del Garda di domenica 10 settembre.

Il Generale di Squadra Aerea, Francesco Vestito, Comandante della Prima Regione Aerea di Milano.

“Portiamo il simbolo di squadra, disciplina, onore e di servizio al Paese – ha detto il generale Vestito – e in questa maniera, oggi, ci uniamo anche all’attività di Desenzano, dove c’è stata una manifestazione aerea e, quindi, portiamo un abbraccio e un saluto a tutta la popolazione lombarda”.

Proprio a Desenzano del Garda migliaia di appassionati hanno applaudito l’esibizione delle Frecce Tricolori con la straordinaria sorpresa anche del passaggio di un F-35 del 6° Stormo di Ghedi (Bs) con ai comandi la prima pilota donna dell’Aeronautica Militare qualificata sul caccia di quinta generazione che così ha salutato il pubblico della manifestazione.