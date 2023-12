Lo spettacolo delle Frecce Tricolori in Val Badia per la Coppa del mondo di sci

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori in Val Badia per la Coppa del mondo di sci

La Villa, 18 dic. (askanews) – Domenica 17 dicembre 2023, le Frecce Tricolori hanno sorvolato la pista della Gran Risa, a La Villa in Val Badia, in occasione di una delle tappe italiane della 38esima edizione della Coppa del Mondo di Sci Alpino, stendendo il verde, il bianco e il rosso della bandiera italiana tra la prima e la seconda manche dello slalom gigante.

In uno scenario mozzafiato, tra le maestose vette dolomitiche, i velivoli Mb-229 PAN della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare hanno effettuato l’ultimo sorvolo della 64esima stagione acrobatica, rinnovando quel connubio di preparazione, velocità e tecnologia che accomuna gli atleti dello sci alpino e il personale dell’Aeronautica Militare.

Un ultimo appuntamento per suggellare una stagione acrobatica che, nell’ anno della celebrazione del Centenario dell”Aeronautica Militare, ha visto presenti le Frecce Tricolori in tutti i capoluoghi italiani con l’iniziativa “AM ringrazia l’Italia” e portare in alto il tricolore e le capacità del Made in Italy in importanti eventi, in Italia e all’estero.

E che, per una fortunata circostanza, ha coinciso con il 120esimo anniversario del primo volo a motore della storia, effettuato dai fratelli Wilbur e Orville Wright, proprio il 17 dicembre 1903, sulla collina di Kitty Hawk, in North Carolina, negli Stati Uniti.

Proprio gli Stati Uniti saranno il teatro della 65esima Stagione acrobatica delle Frecce Tricolori che, nel 2024, si esibiranno in Canada e Nord America per omaggiare tutti gli italiani che vivono in quella parte del mondo.