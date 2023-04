Lo spettacolo delle Frecce Tricolori sulla città di Napoli

Napoli, 5 apr. (askanews) – Le Frecce Tricolori hanno dato spettacolo nel cielo di Napoli in occasione del giuramento del Corso Drago 6° dell’Accademia Aeronautica che si è tenuto, in via straordinaria, in Piazza del Plebiscito nell’ambito delle celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare, costituita come Forza Armata autonoma il 28 marzo 1923.

Per l’occasione, oltre al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e al Comandante dell’Accademia, Generale di Brigata Aerea Luigi Casali, erano presenti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Non esiste uno Stato forte – ha detto Crosetto – se tutte le sue cellule non concorrono a farlo forte non esiste uno Stato buono se tutte le sue cellule non lo fanno essere buono, non esiste uno Stato che guarda al futuro se le sue cellule, le persone che ne fanno parte che lo sorreggono non sanno guardare al futuro”.