Lo spettacolo di ghiaccio delle Cascate delle Marmore in Umbria

Roma, 23 gen. (askanews) – Le Cascate delle Marmore in Umbria si trasformano in uno scenario magico e ghiacciato. La neve ha ricoperto le Cascate, in Valnerina, a pochi chilometri dalla città di Terni. La loro bellezza è stata nel corso dei secoli l’ispirazione di tanti poeti e scrittori, sono immerse nel parco naturale e visitate ogni anno da migliaia di turisti. Qui il Centro Rafting Le Marmore da anni vive e tutela questo ambiente magico facendolo scoprire alle famiglie e agli sportivi che ogni anno si divertono con il rafting.

