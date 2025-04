"Lo sport è prevenzione": in Sicilia torna 'Muoviti'

Milano, 17 apr. (askanews) – In Sicilia il legame tra sport e salute è sempre più stretto. Torna infatti ‘Muoviti’, l’iniziativa patrocinata da Assemblea Regionale Siciliana, Coni e Ordine dei farmacisti della provincia di Palermo per lanciare un messaggio chiaro: l’esercizio fisico è strategico per la prevenzione.

“Riteniamo che ‘mens sana in corpore sano’ non sia soltanto una locuzione ma sia veramente quello che deve essere un binomio per cercare di portare avanti anche un ragionamento legato alla salute mentale: lo sport non è soltanto l’attività fisica ma è anche riuscire a scaricarsi e tanto altro – spiega Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana -. Lo sport è vita, e chi fa delle attività magari lo comprende molto di più rispetto a chi fa una vita sedentaria. Sosteniamo con forza questa iniziativa che si distribuisce tra la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale. Questa è la nostra visione: una visione che ingloba tutta la Regione e non soltanto dei piccoli territori”.

Nel 2025 “Muoviti” cresce ancora, ampliando il proprio perimetro d’azione con nuove location, discipline sportive multi-target e obiettivi mirati alla prevenzione primaria e secondaria.

“‘Muoviti’ nasce nel 2017, abbiamo fatto 14 edizioni. Ora ci troviamo nel 2025: in un solo anno avremo 6 edizioni. Gireremo tutta la Sicilia: Palermo, Taormina, Catania, Ustica – racconta Andrea Ganci, cofondatore di ‘Muoviti’ -. Il nostro target è ampissimo perché partiamo dai ragazzi di 9 anni fino ad atleti di 90 anni che ci seguono. Abbiamo degli obiettivi futuri che sono incrementare ancora di più i numeri e andare anche fuori dalla Sicilia”.

Tra musica, divertimento, e oltre 40 discipline sportive, l’edizione di quest’anno di ‘Muoviti’ – presentata a Palermo al Palazzo dei Normanni – prevede un ricco programma di eventi organizzati da Palestre Body Studio di Palermo e O2 Sport Club di Paternò.

“‘Muoviti’ è prevenzione, è anche divertimento – sottolinea Carmen Di Dio, Direttore Generale di O2 Sport Club -. Tramite l’attività fisica riusciamo a prevenire diverse malattie metaboliche. E – perché no – fare divertire la gente tramite l’attività fisica in modo da avere uno scarico anche mentale dopo lo stress lavorativo”.

‘Muoviti’ prenderà il via il 1 maggio sulla spiaggia di Mondello, a Palermo, e si concluderà il 19 luglio a Taormina, dopo aver fatto tappa anche a Sciacca, Paternò e, per la prima volta, sull’isola di Ustica.