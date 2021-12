Roma, 20 dic. (askanews) – Lo sport si coalizza contro gli atti di molestie e violenze. In Giunta Coni è passata la norma su iniziativa della Federazione italiana sport equestri. Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha voluto dare una risposta chiara e netta da parte dello sport, senza se e senza ma. Tutti i soggetti tesserati che vengono sanzionati con sentenza passata in giudicato per violenza su persone e animali sono fuori non dalla singola federazione ma da tutto lo sport italiano.

Un importante segnale nato da una battaglia messa in campo dalla Fise e fortemente voluta dal Presidente Marco Di Paola: “La Giunta del Coni e il mondo sport hanno voluto dare un segnale importante, che riguarda un problema universale, la molestia sui giovani e sulle donne. Tutti i radiati con sentenza passata in giudicato per comportamenti che riguardano molestie o violenze su persone o animali restano fuori da tutto il mondo sportivo”.

Una presa di posizione forte e definitiva che l’intero mondo dello sport assume nei confronti di quei tesserati che commettono reati così gravi.