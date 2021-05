Lo spot contro la violenza sulle donne con la voce della Vanoni

Roma, 24 mag. (askanews) – “Non esiste violenza peggiore di quella che si fa chiamare amore”, recita lo spot pubblicitario realizzato per supportare la causa di Svs Donna aiuta donna onlus, impegnata dal 1997 nell’aiutare le persone che hanno subito violenze e maltrattamento, e per sostenere la raccolta fondi attivata per aiutare l’Associazione di volontariato.

Da 24 anni SVS Donna Aiuta Donna Onlus affianca le operatrici del Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) della Clinica Mangiagalli di Milano (Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico) che, quotidianamente, assistono le vittime nel loro complesso percorso di uscita dalla violenza.

L’associazione è specializzata nella consulenza e assistenza legale, grazie a un pool di avvocati che fornisce consulenza e assistenza penale e civile. L’Associazione promuove, inoltre, appuntamenti di formazione rivolti ai cittadini e agli studenti con interventi nelle scuole.

Il progetto no-profit è nato da un idea di Debora Magnavacca, volontaria dell Associazione e partner della casa di produzione Mercurio Cinematografica, che ha lavorato allo spot tra febbraio e aprile, nonostante le difficoltà generate dall emergenza Covid-19, insieme a un team di sole donne.

Dalla creatività alla produzione fino alla comunicazione, tutte le figure coinvolte hanno collaborato pro bono. A dirigere lo spot la regista Elisa Fuksas. La colonna sonora è invece interpretata da Ornella Vanoni, che ha concesso con piacere, a titolo gratuito, l’utilizzo del brano Che sia buona vita.

Soddisfazione per l’iniziativa da parte di Rossella Nunziata, Presidente SVS DAD Onlus: “Siamo molto grate al gruppo di generose professioniste che ha fatto squadra realizzando questo efficace progetto per consentire all’Associazione di lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne e per raccogliere fondi utili a finanziare progetti a loro favore” – ha dichiarato – “È molto importante sensibilizzare su questo problema perché sono ancora troppe le donne e le ragazze che fanno fatica a riconoscere la violenza e a trovare la forza per chiedere aiuto. I centri antiviolenza come SVS DAD ONLUS sono il posto giusto al quale rivolgersi per uscire dalla violenza e ricostruirsi una vita”.

Lo spot pubblicitario – a cui hanno lavorato, oltre a Mercurio Cinematografica, anche Wunderman Thompson per la creatività e Aida Partners per l ufficio stampa – sarà veicolato sui social network e a partire dal 13 giugno in televisione. Si inizierà con Sky, che lo trasmetterà fino al 27 giugno.