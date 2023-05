In realtà era già successo in altri scenari bellici e di tensione fra Usa e vari stati, ma adesso grazie ai social arriva lo spot Telegram della Cia per arruolare spie russe. In buona sostanza l’agenzia di intelligence è alla ricerca di cittadini disposti a rivelare i segreti di Mosca e lo fa sapere sul canale di elezione per i russi e per la riservatezza.

Lo spot della Cia per arruolare spie russe

Il dato empirico è che Langley sta intensificando gli sforzi per convincere i cittadini russi a rivelare i segreti di un paese in cui molti di essi sono in disaccordo con la condotta in Ucraina. Lo spiega bene la diffusione su Telegram di un video. Quel frame, come si legge su Repubblica, è rivolto “proprio alle persone deluse dal presidente Vladimir Putin. Il breve spot, altamente emotivo, suggerisce che si può agire per migliorare la situazione del proprio Paese”. E in che modo? Fornendo informazioni alla Cia senza smettere di essere patrioti russi.

Un browser Tor per accedere al “Deep web”

Dai media si apprende anche che quel video fornisce istruzioni testuali sull’utilizzo di un browser Tor per accedere al “deep web”. A corredo ci sono anche suggerimenti in ordine agli strumenti di crittografia con cui la CIA garantisce la propria protezione. Le “barbe finte” a servizio della Casa Bianca hanno dichiarato che si aspettano di ricevere contatti da persone che operano nei settori “dell’intelligence, della diplomazia, della scienza e della tecnologia”.