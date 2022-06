Lo stambecco robot per muoversi tra i terreni accidentati

Milano, 13 giu. (askanews) – Un robot a quattro zampe ispirato allo stambecco. E’ l’ultima invenzione robotica degli ingegneri della Kawasaki Heavy Industries. Soprannominato “BEX”, il prototipo è progettato per viaggiare su terreni accidentati e irregolari, nonché per trasportare merci pesanti attraverso cantieri o terreni agricoli, ma anche per trasportare esseri umani e svolgere compiti per loro.

Famosa a livello mondiale come azienda motociclistica, Kawasaki ha iniziato a produrre robot umanoidi nel 2017 e l’anno scorso ha deciso di sviluppare un prototipo a quattro zampe come soluzione a un problema di bilanciamento che i suoi robot a due gambe hanno dovuto affrontare.

Ancora più importante, BEX è stato progettato per svolgere compiti in contesti agricoli, rispondendo così a un problema di stretta manodopera nel Giappone rurale.

Bex è potenzialmente in grado di muoversi sostenendo 160 kg. La società continuerà a testare lo stambecco robot quest’anno e punta a commercializzarlo nel 2023.