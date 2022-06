Lo Stato Sociale compie 10 anni. Sanremo? “Due volte bastano”

Roma, 24 giu. (askanews) – Nel decimo anniversario dall’uscita di “Turisti della democrazia”, Lo Stato Sociale festeggia con una ristampa in edizione limitata e autografata dell’album d’esordio: un doppio vinile colorato con una serie di novità assolute nella tracklist, impreziosito dalle illustrazioni originali stampate su gatefold in cartone. Come festeggia lo Stato Sociale questo decennale?

“Lo festeggiamo suonando in giro per l’Italia, una delle nostre attività preferite”, raccontano.

“Sono delle date simboliche, non è un vero e proprio tour, ma sono eventi di celebrazione per il decennale”.

Lo Stato Sociale traccia poi il bilancio di 10anni di attività: “A forma ottovolante, con tante salite e tante discese, tutto divertentissimo, anche le cose più strane e faticose. Buona parte della nostra carriera è stata un’enorme festa con le persone amiche di sempre”.

E ora si pensa al futuro: “Stiamo lavorando a un materiale nuovo, alla pubblicazione di materiale inedito”.

E Sanremo? “E’ una bella cittadina, c’è un bel clima, si sta bene – scherzano -. Abbiamo fatto Sanremo già due volte e sono anche troppe. L’esperienza è indimenticabile e bellissima, ma è anche un contesto in cui bisogna avere la cosa giusta da dire e da comunicare. Andarci tanto per fare non ha molto senso”.