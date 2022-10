Lo stile delle poltrone italiane vola con Air France Klm

Rimini, 14 ott. (askanews) – L’era dei viaggi low-cost ci ha abituati a volare stretti uno accanto all’altro come fossimo sardine. Air France Klm torna invece a giocare la carta della comodità e per farlo si affida allo stile di uno dei brand italiani più noti.

Wouter Gregorowitsch, direttore commerciale Air France Klm East Mediterranean: “È un momento nuovo per noi. Dopo quattro anni di collaborazione con Armata di Mare ora inauguriamo una nuova classe Premium comfort Klm.

Inauguriamo anche una nuova partnership con Chateau d’Ax, un partner che ha una idea comune alla nostra, per creare più comfort, più servizi e più comodità per i nostri clienti”.

Chateau d’Ax ha pensato al comfort ma anche alla sostenibilità dei propri prodotti che ora viaggeranno ad alta quota.

Lucia Impiccini, direttrice marketing Air France Klm South Mediterranean: “Abbiamo pensato ad un modo carino, originale e coinvolgente per parlare di questo nuovo prodotto, della sostenibilità e del comfort a bordo.

Abbiamo pensato a un partner importante italiano, Chateau d’Ax, da sempre conosciuto per lo sviluppo di prodotti confortevoli e sostenibili. Abbiamo quindi creato con loro una poltroncina, che si chiama KubAx e ricorda i due marchi, che sarà presente a partire dal 15 ottobre in 70 negozi Chateau d’Ax in tutta Italia. I clienti potranno andare nei negozi, scattarsi una fotografia con la poltrona, caricare la fotografia sul sito www.scattaevola.it. Potranno così partecipare all’estrazione dei bellissimi premi, tra cui due biglietti in Premium comfort per New York e divani Chateau d’Ax”.