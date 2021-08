Lo street artist Banksy rivendica una serie di opere

Londra, 16 ago. (askanews) – Il tratto era inconfondibile e in Inghilterra erano tutti sicuri che si trattasse di sue opere, ma ora è arrivata la conferma. Lo street artist Banksy ha pubblicato sul profilo Instagram un reportage del suo viaggio in camper lungo la costa est dell’Inghilterra per rivedicare la paternità dei nuovi murales.

Ovviamente questi disegni hanno scatenato l’interesse del pubblico, ma il video che si intitola “A great Britain spraycation”, ha fatto impazzire i fan.

Nel video si vede l’artista – col volto sempre coperto – lavorare su alcuni murali.

Tra i nuovi disegni torna un tema molto caro al misterioso writer: un topo che sorseggia un cocktail su una sedia a sdraio, ma c’è anche un bambino che gioca sulla sabbia e una coppia che balla su una pensilina dell’autobus. Poi c’è l’installazione del graffito di tre bambini con la scritta “Siamo tutti sulla stessa barca”.